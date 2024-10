"Oggi spendiamo enormi quantità di ridorse per ristrutturare ospedali che rimangono comunque inadeguati. Stiamo mettendo delle pezze a costo di grandi sacrifici per mantenere i presidi in condizioni appena sufficienti. Abbiamo confermato le risorse per gli interventi in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, ma ciò non toglie che alla Sardegna servano ospedali che rispondano ai nuovi criteri, cioè strutture ad intensità di cure e di assistenza".

A dirlo che l'Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, che aggiunge: "È da irresponsabili affermare che non sia necessario realizzare nuovi ospedali in Sardegna, quando continuiamo a fare affidamento su strutture di oltre cinquant'anni fa, concettualmente e tecnologicamente superate sotto ogni punto di vista. Inizieremo a rispondere a questa necessità lì dove l'esigenza di intervento è più forte, ma l"obiettivo è quello di trovare le risorse e dotate tutta la Sardegna di strutture moderne che pssano migliorare sensibilmente la qualità del nostro servizio sanitario".