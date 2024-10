I finanziamenti per il completamento della Sassari-Alghero dovrebbero essere salvi anche per il 2020. Infatti, nella nuova Legge di Bilancio, che sarà approvata entro il 31 dicembre, è stato inserito il provvedimento di proroga dei fondi per l’ultimazione dei lavori della Strada Statale 291.

Lo scorso anno, invece, era stato necessario introdurre un emendamento di proroga nel decreto fiscale, promosso dai parlamentari sardi del Movimento 5 stelle, senza il quale i finanziamenti sarebbero andati persi definitivamente.

“Di questo sono molto soddisfatta – ha sottolineato la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana -. In questo modo mettiamo al sicuro la copertura finanziaria, senza rischiare, come avvenuto lo scorso anno, di perdere i fondi, da noi sempre salvati”.

“Intanto – ha fatto sapere la parlamentare algherese che ha sempre seguito in prima persona l’iter dei lavori - stiamo già lavorando con gli uffici tecnici per superare il parere negativo della Commissione per la Valutazione di impatto ambientale sul progetto. L’unica modalità è andare in Commissione dei Ministri e successivamente al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica)”.

“E’ un’istanza molto delicata – ha concluso Paola Deiana -. Ora aspettiamo che la ministra De Micheli nomini i commissari”. Ricordiamo, infatti che l’ex ministro Toninelli aveva commissariato la quattro corsie per accelerare i tempi di completamento.