Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Quello che serve all’Italia è un modello di welfare adeguato alla sfida della quotidianità, capace di considerare la genitorialità un valore aggiunto, non un peso o un ostacolo, e che sappia conciliare i tempi di vita e lavoro. Una robusta politica a favore delle famiglie è indispensabile anche per uscire dalla glaciazione demografica nella quale stiamo vivendo e che mette a rischio la nostra nazione, la sua sostenibilità sociale, previdenziale ed economica. Ecco perché siamo fortemente impegnati su questo fronte". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al direttore de 'Il Foglio', Claudio Cerasa.