Come riporta l’Adnkronos, è appena iniziato il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend.

In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta l'ipotesi di disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date dagli scienziati. Non un nuovo lockdown ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta Italia. Si profila una mozione di maggioranza da presentare questa mattina in Senato con l'obiettivo la questione della mobilità tra comuni diversi.

Covid e Natale, verso Italia zona rossa: le regole. La maggior parte delle regioni è ormai zona gialla ma il governo potrebbe decidere di trasformare l'Italia in zona rossa durante le feste di Natale. Le immagini degli assembramenti per le vie dello shopping di molte città hanno fatto discutere e con la terza di coronavirus praticamente una certezza per molti esperti si prospetta l'ipotesi di disporre una stretta con nuove zone rosse e arancioni. Non un nuovo lockdown, ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta Italia.

Ma quali sarebbero le regole da applicare? In base a quanto stabilito per le regioni per quanto riguarda bar e ristoranti sarebbero aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, la consegna a domicilio sarebbe invece sempre possibile. I negozi rimarranno aperti fino alle 21 da qui al giorno dell'Epifania, ma centri commerciali chiusi nei weekend e giorni di festa.