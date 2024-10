Convocato per questo pomeriggio di giovedì 11 novembre 2021 il Consiglio della Municipalità di Pirri. Nella sala conferenze dell'Ex Distilleria di via Ampere, l'avvio dei lavori è previsto per le ore 17,30.

Di seguito l'ordine del giorno:

- incontro con il comandante della Polizia Locale, Guido Calzia

- proposta di deliberazione elezione vice presidente, a seguito della surroga del consigliere Maurilio Mereu

-proposta di deliberazione elezione presidente Commissione n. 4

-comunicazioni della presidente Maria Laura Manca.