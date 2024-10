“Fino a quando durerà la pazienza dei Sardi?”, domanda il capogruppo Sardista in Consiglio Regionale Franco Mula.

Il consigliere commenta la sentenza del Tar che respinto la richiesta di misure cautelari avanzava dalla Regione contro il declassamento in zona arancione stabilito il 22 gennaio scorso: “Se è vero che le sentenze vano rispettate, dice Mula, e’ vero anche che possono essere commentate. E come non commentare questa, emessa monocraticamente da un Presidente del Tar che si è trovato a dover decidere da solo ancora una volta su una vicenda che vedeva da una parte un atto del Governo PD-M5S-Leu e dall'altra le legittime rivendicazioni di una Regione evidentemente non allineata?”.

“Una decisione discutibile – continua Mula - sull’atto arbitrario e vergognoso di un Governo platealmente ostile alla Sardegna, come già ampiamente dimostrato in tante occasioni, aggiunge Mula, come in quella, recente, di individuare 14 aree di stoccaggio di rifiuti nucleari sulla nostra terra. Non so fino a quando i Sardi potranno ancora tollerare questo centralismo arrogante e repressivo”.

“Ringrazio, di cuore, il Presidente Solinas di avere condotto questa giusta battaglia, davvero in difesa dei Sardi e a nome di tutti loro. Battaglia che - conclude Franco Mula - proseguirà nella discussione di merito, pilatescamente fissata per il giorno 17. “A Babbu mortu”.