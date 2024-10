“Appreso della visita odierna dell'Assessore alla Sanità Mario Nieddu presso il distretto di Siniscola e il poliambulatorio di Orosei, si domanda se tale visita sia dovuta per prendere consapevolezza del disastro in cui si trova la sanità nuorese” è quanto rimarca il Consigliere regionale e capogruppo del Partito Sardo d’Azione, Franco Mula.

In una nota, egli ricorda come nell’ottobre 2019 ha presentato una mozione, firmata da tutti i consiglieri del suo partito, in cui “Sottopose all'attenzione dell'attuale Assessore alla Sanità, la critica situazione della sanità nuorese, letteralmente smantellata, chiedendo un immediato e importante intervento”.

“Nel distretto di Siniscola – denuncia Mula – vennero segnalate, a causa della carenza di ore necessarie per garantire adeguati servizi, liste di attesa interminabili; si ricordano i dati delle cardiologie di Siniscola e di Orosei che hanno tempi di attesa che variano dagli 81 ai 124 giorni e pazienti in lista di attesa da 320 a 450, le urologie con tempi di attesa dai 134 ai 146 giorno e pazienti in lista di attesa da 146 a 475”.

“Non solo – aggiunge –, molti medici, molte eccellenze della sanità nuorese, stanno lasciando il territorio per svolgere la propria attività presso il Mater Olbia o presso gli Ospedali di Cagliari. Questi sono solo alcuni degli esempi che dimostrano come la sanità nuorese sia ormai al collasso e tutto questo è inaccettabile; il territorio del nuorese, infatti già fortemente penalizzato, non può subire anche la perdita della sanità e delle sue strutture sanitarie”.

“Per questi motivi – conclude Mula –portando avanti la sua battaglia a difesa del territorio del nuorese, auspico che la visita dell'Assessore alla sanità sia finalizzata a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari nel nuorese e impedire che continuino a verificarsi le situazioni di emergenza degli ultimi mesi”.