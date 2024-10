"Fin dal mese di maggio il presidente Christian Solinas aveva tracciato la strada che oggi altri stanno giustamente percorrendo: è l’ennesima conferma che il presidente aveva avuto l’intuizione giusta". Così il capogruppo sardista Franco Mula commenta in Consiglio Regionale l’atterraggio a Fiumicino del primo volo Alitalia Covid-tested, avvenuto oggi, con a bordo 100 passeggeri provenienti da New York.

"Oggi - prosegue Mula - si realizza l’idea del presidente sardo, che aveva intuito la strada giusta per proteggere l’Isola dalla pandemia, e assicurare una serena e fruttuosa stagione turistica nella sicurezza di tutti. Quell’idea fu osteggiata e dileggiata per evidenti ragioni politiche e per una ottusa opposizione da parte del governo nazionale. Oggi invece se ne attesta la piena ed evidente ragionevolezza".

"Se non fosse stato impedito alla Sardegna di attuare questa misura di sicurezza - conclude - l’Isola sarebbe stata ben più protetta e al sicuro, e avrebbe garantito ai suoi visitatori quella serenità in più che era negli intendimenti del presidente, anche a tutela dell’industria turistica".