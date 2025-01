Il Movimento 5 Stelle in Sardegna ha risposto alle richieste di dimissioni della Presidente Todde da parte della Lega: "La Lega in Sardegna chiede le dimissioni della Presidente Todde perché le regole valgono per tutti. Beh, possiamo dire che siamo al paradosso politico e leggere certe affermazioni è davvero esilarante. Ma chi vorrebbe dare lezioni di etica e moralità, è la stessa Lega che ha fregato 49 milioni di euro alla collettività? La stessa Lega che ha difeso per cinque anni un presidente pluri indagato (Christian Solinas, ndr) che ha distrutto la nostra Regione o la stessa Lega che non ha mai lasciato una poltrona neanche dopo essere stata travolta da tempeste giudiziarie fatte di sequestri e gravi accuse penali?".

"Sarebbe molto più opportuno il silenzio, ma siccome sappiamo quanto piaccia al partito di Salvini l'aprire bocca e dare fiato, beh allora si mobilitino per organizzare i banchetti per chiedere scusa ai sardi visto le macerie che hanno lasciato in Regione", conclude la nota.