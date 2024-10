Dodici candidati M5S per i tre collegi proporzionali dell'Isola: il collegio 1 Sardegna Sud e il collegio 2 Sardegna Nord per la Camera, e il collegio unico proporzionale per il Senato. Una dozzina di nomi che sono il risultato delle parlamentarie celebrate martedì e mercoledì scorso e ufficializzati in queste ore.

Nel collegio uno si registra la riconferma dei due deputati uscenti, Emanuela Corda (43 anni di Cagliari) e Andrea Vallascas (42 anni di Cagliari) al primo e al secondo posto della lista, terzo posto per Lucia Scanu (38 anni di Oristano, disoccupata) e quarto per Michele Ciusa (30 anni di Cagliari, consulente).

Capolista nel collegio 2 Sardegna Nord è Alberto Manca, 34 anni di Nuoro, una laurea in Agraria e master in Tutela dell'ambiente e gestione del territorio, dipendente del Corpo forestale della Regione. Al secondo si posiziona Paola Deiana, 32 anni di Alghero, dipendente comunale. Terzo posto in lista per Fabio Columbano, 39 anni di La Maddalena, vigile del fuoco. Quarta è Daria Derriu, 28 anni, studentessa di Alghero.

Dopo l'esclusione dell'uscente Roberto Cotti, che lo staff di Luigi Di Maio ha deciso di non sottoporre al voto online, in corsa come capolista per il collegio unico per il Senato c'è Antonio Licheri, 54enne avvocato sassarese. Seconda in lista è Elvira Lucia Evangelista, 49 anni di Nuoro, libera professionista.

Terzo, Roberto Giovanni Cappuccinelli, 49enne ricercatore sassarese. Al quarto c'è Antonietta Congiu, 46enne libera professionista cagliaritana. Nel sito c'è l'ordine d'arrivo, niente invece sul numero dei voti ottenuti da ciascuno dei candidati e tanto meno sul numero degli iscritti sardi che hanno espresso le preferenze nella piattaforma Rousseau.

Pubblicati anche i nomi dei supplenti, nel caso qualcuno rinunciasse. Una curiosità: dovrebbero essere 12, ma nel collegio Sud Sardegna per la Camera sono vuote la prima e la terza casella.

Ora mancano i nomi dei candidati per i 9 collegi uninominali della Sardegna, selezionati tra curriculum provenienti dalla società civile, quindi dal mondo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e della legge. Per loro niente voto online, basterà l'ok dello staff.