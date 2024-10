Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La prima domanda che mi sono fatta quando ho visto quelle scelte del 7 ottobre è stata: che bisogno avevano i miliziani di Hamas di mettere delle camere per riprendere? Perché?. La risposta che mi sono data è che la causa palestinese non c'entrava assolutamente nulla, volevano provocare spingere Israele ad una risposta tale da compromettere qualunque possibilità di normalizzazione dello scenario medio-orientale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo il dibattito sul Consiglio europeo che si terrà domani.

Per Meloni "la strategia dei fondamentalisti è di lungo periodo, rendere Israele una terra inospitale, fare in modo che la gente scappi. Il più grande nemico di questa strategia è l'accordo di normalizzazione che alcuni paesi arabi stavano siglando...".