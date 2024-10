Raffele Fitto , ministro per gli Affari europei, le Politiche di coeso e il Pnnr del Governo Meloni, si è recato questa mattina a Cagliari e ha incontrato il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu al Palazzo Civico di via Roma.

Il colloquio ha visto i due rappresentanti delle Istituzioni impegnati su diversi temi, in particolare Truzzu ha indicato 2023 come " l'anno della svolta per gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che Cagliari sta sfruttando per migliorare diversi settori strategici per il territorio ".

Si è discusso anche delle tempistiche molto ristrette per completare le tante opere messe in cantiere, delle conseguenti critiche legate soprattutto alla circolazione veicolare e dell'apprezzata collaborazione da parte di cittadini e operatori economici.