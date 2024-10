“Il Porto Canale di Cagliari deve essere salvato o siamo pronti alla protesta”. Non usa mezze parole il Deputato Sardo di Fratelli d’Italia dopo che questa mattina, in Aula, nel corso della discussione della sua interpellanza urgenze su Porto Canale si è visto confermare, da parte del Governo, in persona del Sottosegretario Vacca, “La non cancellazione di quei vincoli paesaggistici che di fatto bloccano lo sviluppo, il rilancio e gli investimenti del Porto”.

“Abbiamo fatto appello al Ministero e al Governo di avere una sensibilità diversa davanti alla situazione d'emergenza cui vertono centinaia di lavoratori del Porto Canale di Cagliari, che uniti alle Istituzioni locali, chiedono a gran voce la revisione di tali vincoli paesaggistici per qualcosa che non esiste più nei fatti ed impedisce l'avvio della Zona Franca e delle Zes”, queste ancora le sue parole.

“Sappiamo benissimo – aggiunge Deidda –che il Ministero dei Beni Culturali non è causa principale della crisi del Porto e per questo mi appello, perché possono essere proprio loro i principali artefici del rilancio e di un nuovo sviluppo”.

“La politica – a suo modo di vedere – ha il dovere di prendere atto della realtà e se in passato ci sono stati errori o disinteresse” incalza Deidda “i lavoratori e la città non possono e non devono arrendersi oggi, facendo diventare un deserto quelle banchine”.

“L' ultima speranza – ha concluso il Deputato sardo – è il Tavolo Ministeriale, il Sottosegretario Vacca, in tal senso, ha lasciato uno spiraglio aperto. Mentre altre città, come Trieste e Genova, si sviluppano grazie al Porto, noi dobbiamo combattere con un fronte compatto. Ho già parlato con i miei colleghi degli altri partiti, 5 Stelle, Lega, Forza Italia, PD, ci sono 2 milioni di opere pubbliche previste. Basterebbe buon Decreto Legge. Il Ministero ascolti il Comune di Cagliari e la Regione: il Porto Canale di Cagliari deve essere salvato”.