"Con un disegno raffigurante una forca, comparso in pieno centro a Cagliari, ignoti delinquenti hanno voluto indirizzare una chiara minaccia al Presidente della Sardegna, Christian Solinas. A lui e a tutta la sua squadra va la mia solidarietà e vicinanza, sia come Coordinatore della Lega Sardegna, sia a nome del Comitato Parlamentare di cui sono Presidente". Lo dichiara il deputato leghista Eugenio Zoffili.

"Episodi come questo non devono essere né sottovalutati, né taciuti, tanto più durante una grave crisi come quella che stiamo vivendo - prosegue l'esponente del Carroccio -. Mi auguro che tutte le forze politiche, senza distinzione, prendano le distanze da ogni forma di violenza ed esprimano la loro solidarietà al Presidente senza giustificare o minimizzare la portata di questi gesti squallidi".

Messaggio di solidarietà anche dal leader di Sardegna20Venti Stefano Tunis.