Piazza dei Mercanti a Milano presa d’assalto da diverse centinaia di persone, tra queste oltre seicento sindaci provenienti da tutta Italia. La marcia contro l’odio si è svolta questo pomeriggio (10 dicembre) e ha attraversato il cuore di Milano, passando per piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II.

I primi cittadini hanno indossato la fascia tricolore e sfilato senza simboli di partito per dire che “L’odio non ha futuro”, slogan della manifestazione di solidarietà organizzata dal Comune di Milano insieme all’Anci, alle Autonomie Locali Italiane e all'Unione province italiane per esprimere vicinanza alla senatrice a vita Liliana Segre, finita sotto sorta in seguito alla decisione dei funzionari di pubblica sicurezza dopo aver ricevuto numerose minacce antisemite.

L’evento si è concluso in piazza della Scala di fronte a palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con l’intervento della senatrice.





A gridare L'odio non ha futuro, hanno aderito i sindaci di molte città di italiane anche di media e grande dimensione. Oltre a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che ha lanciato l'iniziativa, hanno aderito il sindaco di Roma Virginia Raggi, di Torino Chiara Appendino, di Napoli Luigi De Magistris, di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, Dario Nardella da Firenze, Virginio Merola da Bologna, Valeria Mancinelli da Ancona e anche quelli di Imperia e Treviso.

Tra i tanti sindaci sardi presenti anche quelli di Cagliari (Paolo Truzzu) e Nuoro (Andrea Soddu). Ha partecipato anche Emiliano Deiana presidente sardo dell’Anci.