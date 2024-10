Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Abbiamo appreso ieri di un accordo con l'Albania e in questo Paese gli accordi internazionali devono passare per il Parlamento, non è accettabile. Forse sanno già che viola il diritto internazionale e l'articolo 10 della Costituzione". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all'incontro al Nazareno su una nuova legge sull'accoglienza.