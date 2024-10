"Le sue dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Io le chiedo: chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione?". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali.

"Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare? - incalza la neo segretaria dem - Cose che lei dall'alto dei suoi privilegi non ha vissuto neanche da lontano".