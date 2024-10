Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Con Marine Le Pen all'Eliseo sarebbe di molto più facile soluzione la questione dei migranti, perché il problema è difendere i confini a Sud, non quella di non prenderli in carico, e lei avrebbe ben altra determinazione rispetto a chi guida la Repubblica francese ora". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, intervistato dall'Associazione stampa estera.