"Non solo Sicilia e Calabria: anche la Sardegna è assediata dagli sbarchi e nelle ultime ore si registrano 14 immigrati arrivati a Teulada. Gli italiani sono stati chiusi in casa per mesi, con pesanti ripercussioni economiche, mentre per i clandestini spalanchiamo porti e portafogli per dare più soldi all'accoglienza”.

A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini secondo il quale questo “è un Governo incapace e che mette in pericolo l'Italia".