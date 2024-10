Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sull’immigrazione Salvini e Meloni hanno fallito. Ma l’Europa deve svegliarsi". Così Matteo Renzi in un video sui social in cui sottolinea come "la retorica dei porti chiusi e del blocco navale hanno fallito clamorosamente" ed anche "sull'immigrazione si sono dimostrati incoerenti" ma, aggiunge, che "qui c'è un problema europeo" di cui l'Ue "deve farsi carico tutta insieme".