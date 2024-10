Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Dall'inizio del mio mandato l'Italia ha salvato 36.500 persone in mare, siamo stato lasciati soli a fare questo lavoro delle volte al di fuori dei confini nazionali e raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è una calunnia non nei confronti del Governo, nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle Forze dell'Ordine che stanno facendo sacrifici enormi, nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle Forze dell'ordine che non salverebbero bambini perchè gli dà questa indicazione il Governo. È una mancanza di rispetto anche verso di loro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.