Il problema dell'immigrazione va affrontato "dall'Unione europea come problema dell'Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l'Unione può farlo con un'azione coordinata e bene organizzata". Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrzej Duda.

Si tratta di una questione che la "Polonia conosce bene - ha sottolineato il capo dello Stato - non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini - e questo è oggetto di ammirazione da parte dell'Italia - ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia di introduzioni clandestine". In Italia, ha ricordato ancora il presidente della Repubblica, si registra "la grande affluenza, in crescita, dai Paesi africani e non soltanto da quelli africani ma anche da quelli asiatici".

Mattarella ha quindi messo in evidenza la necessità di "una nuova politica di migrazione e di asilo dentro l'Unione, superando vecchie regole che sono ormai della preistoria. Tutto questo richiama anche al rapporto che vi è con il Continente africano", dove "si stanno esercitando pressioni e iniziative destabilizzanti: quanto avviene in queste ore in Sudan è allarmante", come "richiama a grande allarme la Nato e l'Unione europea l'azione della Wagner in tanti Paesi africani. Questo richiede un'azione dell'Unione europea attiva, protagonista, da soggetto che si impegni fortemente su questi fronti".

UCRAINA - "Sintonia piena" sul "sostegno all'Ucraina", di fronte alla "brutale aggressione della Federazione Russa, finché necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese", ha affermato Mattarella, al termine dell'incontro con Duda.

Una linea che si basa sulla "convinzione - ha spiegato il capo dello Stato - che questo riguardi non soltanto l'Ucraina e non soltanto i Paesi vicini all'Ucraina come la Polonia, ma riguardi tutti i Paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli, perché questo è quello che è in questione ed è messo in pericolo dalla aggressione russa: se l'Ucraina fosse lasciata alla mercè di questa aggressione altre ne seguirebbero e la condizione mondiale precipiterebbe. L'Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno finché necessario sotto ogni profilo".

"Anche perché - ha affermato Mattarella - come è ben noto a tutti noi, siamo inorriditi da alcuni comportamenti disumani che nella guerra vengono utilizzati da parte delle Forze armate russe, colpendo bersagli di infrastrutture civili, abitazioni civili, in maniera che rende ancora più crudele l'aggressione che è in corso".

NATO - "È molto importante la grande coesione di molti Paesi intorno all'Ucraina, anzitutto nell'Alleanza Atlantica: insieme agli Stati Uniti i Paesi europei stanno svolgendo una grande opera di sostegno sotto ogni profilo e siamo lieti che questo anno abbia visto l'ingresso nella Nato della Finlandia e ci auguriamo che possa giungere presto l'ingresso effettivo della Svezia nell'Alleanza atlantica" ha detto il presidente della Repubblica.

SANZIONI RUSSIA - "La compattezza dell'Alleanza è un dato importante - ha rimarcato il capo dello Stato - così come lo è stato parallelamente la compattezza dell'Unione europea che esprime in tutti i modi sostegno all'Ucraina, impegnandosi attivamente e concretamente. Vi sono state adesioni alle sanzioni nei confronti della Russia che sono indispensabili per far comprendere la gravità di quanto avvenuto, così come è importante che l'Unione europea abbia manifestato che vede in questa vicenda, in questa brutale e inaccettabile aggressione alla libertà, all'indipendenza, all'integrità territoriale dell'Ucraina in gioco i suoi valori di fondazione. L'Unione europea, così come l'Alleanza atlantica, è nata per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia, per difendere lo Stato di diritto. Tutto questo è in gioco in questo momento".

"Questa coesione dei Paesi dell'Alleanza e dell'Unione europea - ha sottolineato Mattarella - è particolarmente importante, da preservare in ogni passaggio in avvenire".

AMICIZIA ITALIA-POLONIA - Mattarella ha parlato anche dell'amicizia tra Italia e Polonia, che "è stata consacrata a Montecassino, non dimentichiamo il contributo per la nostra libertà che i giovani polacchi hanno offerto in quella battaglia importante per l'esito della Seconda Guerra mondiale in Italia. È stato per me un grande onore essere presente quattro anni fa con il presidente Duda a Montecassino al cimitero e lo sarà anche l'anno venturo".

LA DICHIARAZIONE DI DUDA - Duda, al termine dell'incontro, ha affermato che "in molti Paesi, anche da parte di leader politici, vengono pronunciate parole che suggeriscono di fermare gli aiuti all'Ucraina: come presidente polacco, come presidente di un Paese dell'Unione europea, voglio sottolineare che chiunque chieda di sospendere gli aiuti all'Ucraina di fronte all'aggressione russa opera nell'interesse della Russia perché vinca sull'Ucraina, perché la supremazia della Russia è ovvia. Se l'Ucraina non ottiene l'aiuto, la Russia riuscirà a vincere questa guerra e così comincerà il periodo della sua supremazia su questa nostra parte dell'Europa. Conosciamo questa attività russa, questa tentazione di soggiogare altri popoli".

"Per questo - ha aggiunto - ci appelleremo sempre a tutto il mondo affinché aiuti l'Ucraina", "la Russia non può vincere questa guerra, qualora la vincesse attaccherà altri Paesi".

Con l'Italia "abbiamo una posizione identica e sono molto lieto che sia la Polonia che l'Italia - ha evidenziato Duda - operano nell'iniziativa di preparazione del sistema antimissile che verrà trasmesso all'Ucraina. Voglio sottolineare e ringraziare l'impegno da parte dell'Italia per la sicurezza della nostra parte dell'Europa, sia in Slovacchia, sia in Lettonia".

Inoltre con l'Italia "abbiamo una posizione comune per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione, vorremmo che aderissero sia i Balcani occidentali che altri Paesi che cercano di aderire all'Unione e noi polacchi vorremmo soprattutto che anche l'Ucraina diventi parte dell'Unione europea. I russi vogliono tirar fuori l'Ucraina dalla comunità europea", quindi "dovremmo agevolare l'adesione dell'Ucraina all'Unione", ha detto il presidente della Repubblica della Polonia.

Quanto all'immigrazione, "l'Italia fa un grandissimo sforzo per fronteggiare le migrazioni dall'Africa settentrionale, in Polonia abbiamo il problema della migrazione per opera del regime bielorusso" che "è diventata una specie di attacco ibrido sul territorio. Quindi noi aspettiamo un sostegno maggiore per i Paesi che devono affrontare le immigrazioni illegali e iniziative più decise da parte dell'Unione europea, vorremmo sentire di più questo sostegno" ha affermato Duda.

Migranti, Weber: "Emergenza in Italia, altri Paesi non aiutano" - Durante la plenaria a Strasburgo, il capogruppo del Ppe nel Parlamento Europeo Manfred Weber ha detto che in Italia sul fronte migratorio c'è "una situazione di emergenza, ma la Francia e la Germania non aiutano, l’Austria e altri Stati non aiutano in questo momento l’Italia. Quindi c’è emergenza concreta, vera, reale".

L'Aula ha approvato la proposta di S&D, Verdi e Sinistra di aggiungere all'ordine del giorno per martedì pomeriggio un dibattito su dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla necessità di solidarietà europea e di salvare vite umane nel Mediterraneo, in particolare in Italia.