“Mentre annuncia missioni diplomatiche e una letterina alla Tunisia per gli sbarchi in Sicilia e nel Meridione, il Governo mette la testa sotto la sabbia per la rotta dell’immigrazione illegale Algeria-Sardegna”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, che annuncia la presentazione di una nuova interrogazione sul tema.

“Se prima gli sbarchi erano un pericolo per la sicurezza nazionale, come evidenziato perfino da Frontex, ora sono un’autentica bomba sanitaria: quotidianamente sbarcano persone positive al COVID 19, che fuggono dai centri di accoglienza e, violando le norme sulla quarantena, rischiano di causare una nuova emergenza in un’isola che contava pochi contagi rispetto alla media nazionale. Chiediamo al Governo di prendere coscienza della gravissima responsabilità della quale si sta macchiando nei confronti della comunità sarda e di intervenire con la massima severità per bloccare la rotta clandestina Algeria-Sardegna. Conte e compagni hanno usato il pugno di ferro con gli italiani per mesi – ha concluso Cappellacci-, perché invece tanto permissivismo con i clandestini?”