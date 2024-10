“Sul tema dei migranti siamo finiti in un grande pasticcio da cui spero la diplomazia ci tirerà fuori. La Francia e la Germania accolgono più migranti di noi e la signora Meloni sta seguendo la linea Salvini.

Immagino che tra poco inizierà la criminalizzazione delle Ong senza guardare però che solo 10mila migranti sono stati salvati da loro, gli altri sono stati salvati dalla nostra Guardia costiera o sono venuti autonomamente.

Comunque non era proprio il momento di avere un problema diplomatico con un alleato come la Francia, la quale però non può scagliare la prima pietra: basta per esempio guardare a cosa accade a Calais o Ventimiglia. Su questo tema, molti pochi Stati sono senza peccato”.

Lo ha affermato Emma Bonino, in occasione dell’Assemblea di Più Europa.