"Il governo Meloni sta semplicemente continuando la linea di Salvini. Il gioco brutale della politica sulla pelle degli altri, soprattutto dei più fragili, è spudorato, anche dal punto di vista della realpolitik". Lo ha dichiarato la leader di +Europa, Emma Bonino, in un'intervista su Repubblica.

"Il ministro Piantedosi - prosegue Bonino - ha definito i migranti 'carico residuale': bel rispetto per le persone! per fortuna che i medici 'bizzarri', aggettivo usato dalla premier, hanno consentito a tutti di sbarcare. Persone che hanno attraversato a piedi il deserto, prigionieri poi delle galere libiche, che attraversano il mare, come potrebbero non essere tutti 'fragili', che è il requisito posto dal governo italiano per farli sbarcare?".

"Chi è senza peccato tra gli stati della Ue scagli però la prima pietra - ancora Bonino -. La Francia si ricordi di Calais e Ventimiglia dove i militari francesi hanno superato il confine in almeno una occasione per intervenire sul territorio italiano e bloccare i migranti".