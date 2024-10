Silvio Berlusconi marca le distanze rispetto all'operato del governo Meloni in merito alla gestione del caso delle Ong a Catania.

"Bisognava intanto salvarli tutti", ha detto il Cav durante una cena con alcuni dirigenti di Forza Italia secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Si potevano usare "gli alberghi che al Sud d’inverno sono vuoti" per dare un "giusto ricovero". Invece "vederli ammassati nelle palestre è disumano".

Secondo il leader di Forza Italia, per l’Africa "servirebbe un piano Marshall". E dovrebbe intestarselo l’Europa, che invece latita anche nella solidarietà nei confronti di quei paesi che sono in emergenza sbarchi. L’Ue "non riesce nemmeno ad accordarsi sul ricollocamento dei migranti", ha osservato Berlusconi.