«Passo dopo passo la nostra Isola, con tutte le sue potenzialità, nostro malgrado, perde il suo appeal. Il sistema dei trasporti, fondamentale per l’economia della nostra terra, sta morendo giorno dopo giorno, sempre di più. Il modello della continuità territoriale promosso dalla giunta Pigliaru fa acqua da tutte le parti senza risparmiare nessun territorio».

Così Michele Pais, candidato con la Lega alle prossime elezioni regionali e consigliere comunale di Alghero che punta il dito contro il lavoro della Giunta Pigliaru in merito ai collegamenti aerei da e per la Sardegna, partendo dalle ultime notizie che riguardano la compagnia Air Italy.

«Questa è solo l’ultima sconfitta di questa Giunta in ordine cronologico, ma il disastro che ha creato negli anni non ha risparmiato nessun territorio – ha aggiunto -. La difficoltà dei collegamenti con la Penisola si ripercuote in tutti i territori della Regione e in tutti i settori economici della nostra terra, da quello turistico, fino ad arrivare a quello imprenditoriale e congressuale. Le tariffe che propone Alitalia con la continuità territoriale – ha concluso – penalizzano tutti, in primis i non residenti, e di conseguenza anche i residenti perché a catena chi vuole raggiungere la Sardegna non viene messo di sicuro nelle condizioni di farlo».