Lunedì scorso il Consiglio comunale di Alghero ha deciso di attribuire la cittadinanza onoraria a Gigi Riva, Meo Sacchetti e Osvaldo Bevilacqua. Sulla vicenda è voluto tornare il Consigliere comunale e regionale Michele Pias (Lega) che, assieme ai suoi colleghi di opposizione, non ha partecipato al voto in aula.

“Senza nessun intento polemico – ha scritto sulla sua pagina Facebook – in merito alla scelta del Sindaco di Alghero di attribuire la cittadinanza onoraria a 3 grandi personaggi che hanno dimostrato particolare affezione alla nostra città, penso che sia doveroso l'attribuzione della cittadinanza benemerita a Tore Burruni e ad Antonello Cuccureddu”

“Due algheresi illustri che – rimarca ancora Pais – , a differenza e più di altri, hanno portato il buon nome di Alghero in Italia, in Europa e nel Mondo e che non hanno avuto l'attenzione che meritano”.

“Anche se gli eventi dimostrano che, purtroppo, nemo propheta in patria, penso – conclude il Consigliere – che sia doveroso da parte nostra, tributare a questi personaggi algheresi il giusto riconoscimento che meritano”.