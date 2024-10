Tiene ancora banco il tema del metano in Sardegna. Stavolta a prendere nuovamente posizione è stato il Consigliere regionale dei Progressisti e Sindaco di Tergu, Gianfranco Satta.

“Ogni volta che salta fuori il tema del metano i sardi continuiano ad incassare sonore disillusioni – queste le sue parole -. Ho già avuto più volte modo di esprimere le mie critiche al progetto. Un'opera che vedrà la Sardegna relegata a semplice servitù di passaggio”.

“Un progetto – a suo modo di vedere – in netto contrasto con ogni buona nuova regola che vede nel rinnovabile, nella sostenibilità ambientale e nella riduzione dei costi per gli utenti la base per sviluppare nuovi interventi in ambito energetico. Qua invece si progetta il futuro con lo sguardo rivolto unicamente al passato più obsoleto”.