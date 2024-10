Massimo Satta, 49 anni, geometra, ex consigliere comunale di Olbia, consigliere nazionale del Partito Sardo, membro del C.D.A. Geasar. E' il candidato sindaco della lista "Buddusò Nuove Prospettive" alle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre.

Al suo fianco nella competizione elettorale dodici candidati alla carica di consiglieri comunali. Giuseppina Bacciu, Ivano Bacciu, Giuseppe Bertotto, Francesco Canu, Battista Devaddis, Bachisio Maureddu, Giuseppe Antonio Mura, Silvia Innocenza Pedde, Maria Grazia Saba, Francesca Spanu, Mariantonietta Taras e Massimo Ziri.

"Sono nato e cresciuto a Buddusò, non vedo l'ora di tornare a vivere nel mio paese e lavorare per il benessere dei miei compaesani", racconta Massimo Satta, che da diversi anni ha dovuto lasciare il suo comune per motivi di lavoro.

LA LISTA. "Crediamo che la politica non possa essere un affare di pochi, ma sia un servizio pubblico. La lista non è composta rappresentanti di forze politiche ma da persone provenienti da esperienze culture diverse che si mettono a disposizione del Comune e dei suoi abitanti. Il programma che proponiamo agli elettori è frutto di un'attenta valutazione dell'attuale realtà locale e dal contributo degli esponenti della coalizione. Un programma fatto per la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo dei singoli per una politica rinnovata. Un percorso da attuare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa che vuol dire innanzitutto semplificazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza per creare da subito una democrazia partecipata. Obiettivo primario è quello di cogliere le potenzialità del sistema locale con iniziative atte a rendere più vivibile il paese ed invertire l'attuale tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente".

LAVORO. "Il primo obiettivo che ci porremo sarà il sostegno al lavoro ed alle attività produttive. Ciò avverrà attraverso lo sfruttamento delle numerose risorse di cui il nostro territorio dispone. Vogliamo valorizzare le bellezze naturali e le particolarità del nostro centro storico che abbinate ad eventi da tenersi potranno sostenere lo sviluppo turistico del territorio. Svilupperemo progetti che ci daranno la possibilità di usufruire di risorse finanziarie importanti per dare sostegno a queste iniziative. I nostri boschi ci regalano il miglior sughero al mondo. Intendiamo stipulare accordi con Forestas affinché il patrimonio boschivo fine possa essere tutelato attraverso la pulizia del sottobosco impegnando maestranze locali. Riteniamo necessario sostenere le piccole aziende locali in tutti i comparti economici e il lavoro per i giovani. Cercheremo di fermare i processi di esternalizzazione dei servizi comunali per costruire un progetto complessivo che metta a frutto le enormi risorse di questo nostro laborioso paese. Incentiveremo l'iniziativa privata attraverso: promozione della nascita di cooperative locali; distribuzione equa e meritocratica; sviluppo della formazione; stipula di convenzioni per fornire consulenze di base e di indirizzi per le nuove iniziative produttive. Valorizzeremo la vocazione agropastorale del paese e la produzione di formaggi locali, salumi e carni, nonché ortaggi e frutta".

URBANISTICA. "Il nostro centro è dotato di un suo P.U.C. all'interno del quale è situata la zona A che è individuata nel centro storico con un piano particolareggiato. Diventa fondamentale l'adeguamento dello stesso alle norme del P.P.R., per consentirne la realizzazione di attività ricettive turistiche. Esistono molti edifici fatiscenti che spesso sono un pericolo per la incolumità dei cittadini. Ci attiveremo per trovare gli strumenti atti a favorire l’acquisto di queste case da parte di soggetti che manifestino interesse per realizzarvi B&B, Centri Ristoro e strutture Extra Alberghiere. In località “Bidolzu” venne individuata la Zona Industriale poi assoggettata al consorzio industriale di Olbia CIPNES, che non è mai decollata a causa di un vincolo idrogeologico che la Regione ha posto sul sito per il pericolo alluvioni. Lo stesso Consorzio Industriale, con il comune di Buddusò, alla fine degli anni 2000 aveva elaborato un piano per la messa in sicurezza. Oggi è importante rilanciare quella zona alla luce del fatto che la regione Sardegna sta elaborando un progetto che consentirà la realizzazione delle Z.E.S. (Zone Economiche Speciali) all'interno delle quali sarà applicato il regime di zona franca".

VIABILITA'. "Cruciale la battaglia da portare avanti insieme agli altri comuni dell'altopiano per il completamento della strada a scorrimento veloce Borore-Buddusò-Olbia che ci permetterà di raggiungere agevolmente porto, aeroporto e ospedali di Olbia, facendoci così uscire dall'isolamento e dallo spopolamento. Il miglioramento e un'adeguata manutenzione della viabilità rurale saranno attuati anche attraverso l’Ente Forestas così come previsto dal suo nuovo statuto che gli consente di operare anche in questo ambito. Tali interventi renderanno sicuramente più agevole il raggiungimento delle numerose aziende agricole nell’agro".

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE. "L'amministrazione uscente dopo 10 anni ha reso utilizzabile il nuovo stadio in località “Borucca” che ha visto alcune squadre di calcio professionistiche venire in paese e svolgere la preparazione precampionato. Sono ripresi i lavori di risistemazione del Nicola Calvia che sarà un gioiello a disposizione di 130 ragazzi che militano nelle squadre giovanili di calcio. Intendiamo lavorare per la realizzazione di una piscina comunale. È nostro intento stipulare con la Provincia una convenzione che consenta un fluido utilizzo del Palazzetto della Ragioneria affinché tutti gli altri sport possano essere praticati. Elaboreremo i progetti per la realizzazione di una nuova Palestra Comunale e per la creazione di una pista pedonale e ciclabile che colleghi il paese al Nuraghe di Loelle. Occorre avviare interventi per la sistemazione della rete idrica e fognaria, completare l'illuminazione pubblica".



AMBIENTE. "Ci attiveremo affinché il disegno di legge giacente in Consiglio Regionale venga al più presto alla luce poiché consentirà l'applicazione del turnover nei cantieri Forestali di Loelle e Sa Conchedda, dove ormai dal 2003 non si procede ad assunzioni e pertanto sono stati persi oltre 70 posti di lavoro. Questo consentirà a tanti giovani buddusoini di trovare una occupazione stabile lavorando per l'ambiente. Chiederemo alla Regione di impegnare importanti risorse nei piani di sviluppo rurale dei prossimi anni. L'ambiente può essere una grande risorsa da sfruttare anche a fini turistici, cercheremo di studiare percorsi ed itinerari che consentano a tutti di apprezzare le nostre bellezze naturali unitamente al grande patrimonio archeologico".

SANITA' E SOCIALE. "La Regione Sardegna ha sancito la nascita di 8 ASL territoriali, fra le quali Olbia. Il nostro punto di riferimento tornerà ad essere la cittadina gallurese. Agiremo in sinergia con chi andrà ad amministrare il nuovo Ente per far sì che vengano potenziati i servizi sociosanitari. Chiederemo che, con cadenza settimanale o bisettimanale, venga garantita la presenza dei vari medici specialisti ed in particolare dell'Igiene Pubblica, sfruttando al meglio l'attuale Poliambulatorio. Riteniamo doveroso dedicare molta attenzione agli anziani, incentivando attività e iniziative sociali e culturali che possano coinvolgere gli stessi anche attraverso una collaborazione con la Parrocchia. Oltre alle iniziative per gli sport intendiamo incoraggiare i giovani affinché possano dedicarsi al sociale in modo da riscoprire e consolidare i valori della solidarietà e della fratellanza. Incentiveremo il dialogo fra gli anziani e i più giovani, affinché questi ultimi possano riscoprire valori quasi perduti. Investiremo nella cultura attraverso progetti da realizzare in collaborazione con l'Università di Sassari, tendenti a valorizzare la vocazione dei nostri studenti più meritevoli".

SICUREZZA. "Bisogna incentivare la collaborazione fra cittadini e le autorità di Pubblica Sicurezza. Un ruolo importante può essere svolto dalla Polizia Locale, dalla Compagnia Barracellare e dalla Protezione Civile. Queste ultime istituzioni meritano maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Chi ci ha preceduto ha già iniziato a dotare il centro abitato di un sistema di videosorveglianza, deterrente importante contro atti di vandalismo e delinquenza comune. Noi intendiamo portare a completamento tale iniziativa".

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. "Il volontariato sociale costituisce un importante ricchezza da sostenere che può essere ampliata e ottimizzata. Intendiamo supportare tutte le forme di volontariato esistenti e incentivare le iniziative che sono orientate ad affrontare le emergenze e anche quelle interessate ad attività di animazione culturale e di spettacolo".

FONTI RINNOVABILI. "Le fonti energetiche meritano un capitolo a parte in un centro come il nostro, dove persiste il Parco Eolico più grande d'Europa che rappresenta una delle principali voci in entrata del nostro bilancio comunale. Intendiamo sviluppare un progetto che interessa le cave di granito dismesse attraverso la realizzazione di un ripristino ambientale accompagnato dalla realizzazione di impianti fotovoltaici così come previsto dalle leggi Europee, Nazionali e Regionali rivolte a tutte le zone degradate, così da creare reddito e occupazione".

SPORT E CULTURA. "Intendiamo sostenere in eguale misura tutte le società sportive sia nell' affrontare le competizioni che nella organizzazione di eventi. Promuoveremo in collaborazione con la Regione l'avvio di percorsi e Scuole di Formazione Professionale per fornire ai giovani che hanno terminato il ciclo di studi, ulteriori strumenti per trovare lavoro. È nostra intenzione promuovere il rapporto di collaborazione tra le famiglie e docenti dei vari Istituti Scolastici in modo che gli studenti possono essere seguiti al meglio durante il loro percorso formativo. Incentiveremo e supporteremo aspirazioni e vocazioni artistiche e culturali. Il nostro centro fin dagli anni 80, con i vari Symposium su legno e granito, corsi di pittura muraria “murales”, è stato arricchito di importanti opere artistiche che durante l'anno attirano numerosi visitatori amanti dell'arte moderna. È nostra intenzione riprendere e portare avanti questa tradizione".

"Siamo convinti che per amministrare bene un paese occorre avere una chiara visione di ciò che si vuole realizzare di ciò che potrà essere il futuro. Vorremmo un paese in cui i cittadini possano partecipare ed essere coinvolti attivamente durante le scelte e le decisioni importanti, faremo ciò così come il nostro carattere ci impone, rimanendo persone semplici che tendono la mano a tutti i cittadini. Cercheremo di alleggerire il peso della burocrazia che spesso complica anche il vivere quotidiano. Vorremmo un paese ecosostenibile che rispetta l'ambiente è che valorizza la vocazione laboriosa dei suoi abitanti. Riteniamo di dover stare sempre a fianco dei più deboli, delle imprese, dei giovani e degli anziani, lo faremo continuando a darci del tu e guardandoci negli occhi senza erigere piedistalli e barriere fra noi e la comunità. Questo è ciò che vuole la lista Buddusò Nuove Prospettive".