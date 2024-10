Un’addizionale del 20% sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, che affluisce in un apposito fondo regionale destinato ai Comuni che non raggiungono l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

“Con questo gettito – ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis – vengono finanziati gli enti locali per gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati: cancelleria, oggetti di arredo, compostiere per rifiuti, ammendante compostato, mastelli/buste/calendari distribuiti alle utenze per la raccolta differenziata, materiali per le eco-feste ecc.”.

Le domande dovranno essere presentate entro l’8 novembre. 5 milioni 451mila euro sarà assegnata all’Unione dei Comuni del Logudoro come rimborso parziale delle spese sostenute.

Inoltre, sono disponibili anche altri 116mila euro, avanzati dal 2018, che saranno destinati a finanziare le istanze del 2019.