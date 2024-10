E' Luigi Di Maio, l' ex ministro degli Esteri, il vincitore del primo Festival dei meme italiano come personaggio più 'memato' del 2022. Al 'Memissima' Festival, celebrato ieri sera a Torino, 10 i premi assegnati nelle varie categorie in gara tra cui politica, attualità, arte e altro. Attribuito poi il premio per il meme più virale dell'anno, consegnato alla pagina 'Aqtr' (Aggiornamenti Quotidiani Terza Repubblica).

I vincitori sono stati scelti dalla combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell'evento Memissima/Meme Awards attraverso la pagina Instagram della kermesse.

L'evento è ideato e diretto da Max Magaldi musicista e artista che, dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.