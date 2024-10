"Se Fratelli d'Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché Meloni no?"

Così Giorgia Meloni in un'intervista radiofonica, in merito alla possibilità di venire eletta premier alle elezioni 2022, dicendosi pronta per l'eventuale incarico.

"Le regole nel centrodestra sono chiare: il partito che ottiene più voti propone il nome del premier". La leader FdI ha poi commentato la rottura tra Calenda e il Pd, bollandola come una cosa fatta "per mero calcolo elettorale".