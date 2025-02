Il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni, ha commentato l'intervento di questa mattina della Presidente Todde in merito all'ordinanza del Collegio di garanzia elettorale, risalente a un mese fa, che dichiarava la decadenza dalla carica di governatrice per irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024: "Oggi in Consiglio Regionale della Sardegna per ascoltare il dibattito sulle comunicazioni della Presidente Alessandra Todde. Un discorso forte e convincente, una orgogliosa rivendicazione di dieci mesi di intensa attività nell'interesse della Sardegna, una chiara spiegazione dell'assoluta correttezza del suo operato. Forza Alessandra, andiamo avanti".

"Oggi sono qui, dinanzi alla massima assemblea del popolo sardo, in una seduta del consiglio statutaria, per riferire su una vicenda che vuole stravolgere, attraverso un procedimento amministrativo, l'essenza stessa del governo regionale, modificando il risultato elettorale, e quindi il voto espresso dai cittadini sardi, dopo meno di un anno dall'insediamento della giunta della nostra maggioranza", ha esordito la presidente, che ha parlato di un "attacco senza precedenti alla mia persona e al mio ruolo istituzionale".