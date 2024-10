“Oggi diamo finalmente vita a un Governo rappresentativo della volontà popolare, assumendoci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince le elezioni: essere maggioranza parlamentare e compagine di governo. Per 5 anni”.

Facendolo al meglio delle nostre possibilità, anteponendo sempre l’interesse dell’Italia a quello di parte e di partito. Non utilizzeremo il voto di milioni di italiani per sostituire un sistema di potere con un altro diverso e contrapposto”.

Sono le parole del neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella giornata odierna, dedicata alla fiducia alla Camera.

“Il nostro obiettivo è liberare le migliori energie di questa Nazione e di garantire agli italiani, a tutti gli italiani, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere, sicurezza.

E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati, o fare scelte che potrebbero non essere comprese nell’immediato da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro. Perché il coraggio, di certo, non ci difetta” conclude il premier.