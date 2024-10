PHOTO



“ Non credo che sarà necessario allargare la maggioranza fuori dal perimetro del centrodestra”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Come riporta Tg Com 24, la leader di FdI ha sottoline ato di tenere “molto a una coalizione compatta che condivide le grandi questioni. Credo e spero che il centrodestra abbia la maggioranza per governare questa nazione, i governi arcobaleno li lasciamo agli altri. FdI e Pd è uno scenario lunare”.