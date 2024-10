"L'immigrazione va governata con il decreto flussi per far entrare le persone legalmente, come si fa in altri Paesi. Non alimentare un sistema illegale che fa l'interesse degli scafisti". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fdi.

"Dicono che i migranti vogliono fare lavori che gli italiani non vogliono fare: non è vero, perché li fanno a condizioni che gli italiani non accettano. Per questo, cari compagni, l'immigrazione illegale fa gli interessi del grande capitale. Che brutta fine avete fatto".

"Se vuoi entrare in Italia - conclude Meloni -, lo fai legalmente nel rispetto delle regole dello Stato italiano. La nostra visione è molto più umana della vostra".