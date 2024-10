"La nostra è stata una scelta scomoda ma ponderata". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, l’unica forza rimasta all’opposizione.

"Denunciamo l’ipocrisia di quei Soloni che ieri applaudivano Giuseppe Conte e oggi ringraziano di averci liberato da Giuseppe Conte - ha aggiunto -. Avevamo salutato il governo degli incapaci. Ma molti di quegli incapaci sono ancora nel governo. E la maggioranza ce l’hanno ancora quelli che hanno messo il Paese nell’attuale condizione".

L'esponente sovranista si è poi rivolta direttamente al premier Draghi: "Dalla composizione del governo si direbbe che lei quelli li tenga anche in grande considerazione. Per esempio aumenta il peso del Pd, molti speravano che le cose andassero diversamente". E sui ministri: "Ci dica se in cuor suo ritiene davvero Di Maio il miglior ministro degli Esteri, se davvero pensa che Speranza andasse confermato. Lamorgese - conclude - invece di fermare i migranti ferma i decreti sicurezza". Attacchi anche a Speranza e al commissario Arcuri.