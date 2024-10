“Le chiacchiere stanno a zero e i numeri parlano chiaro: il governo ha chiesto al Senato la fiducia e non ha ottenuto, nonostante il voto favorevole dei senatori a vita, né la maggioranza assoluta, né la maggioranza dei presenti. Altri governi in condizioni simili sono stati costretti alle dimissioni”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel giorno in cui il presidente Conte ha incassato la fiducia, non assoluta (156 sì) anche al Senato. “Attendiamo di sapere dal Presidente della Repubblica se ritenga che in queste condizioni Conte possa andare avanti”, ha sottolineato la deputata.

Intanto, dopo la due giorni parlamentare, Conte pensa a mettere in sicurezza e “rendere ancora più solida” la sua maggioranza.