Il premier Giorgia Meloni è arrivato questa mattina a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Il viaggio, pianificato da mesi, cade proprio nella settimana in cui ricorre il primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina.

Secondo il presidente Meloni, questa missione si è resa necessaria anche per ribadire l'impegno dell'Italia a fianco degli alleati Nato, soprattutto dopo le polemiche sollevate dalle critiche di Silvio Berlusconi a Zelensky.

"Sono onorata, doveroso essere qui", sono state le prime parole della premier nella capitale del Paese invaso. "Credo che fosse giusto e necessario esserci e ribadire la posizione del governo italiano, e forse anche rendersi conto personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la sua libertà", ha dichiarato.

"È sempre diverso vedere con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire", ha aggiunto il presidente del Consiglio che al suo arrivo è stato accolto da una delegazione del governo ucraino e omaggiata con un mazzo di rose.