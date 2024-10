La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Bruxelles i vertici delle istituzioni europee. La premier si è intrattenuta per un pranzo informale con il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni. A quanto si apprende, è stato un incontro "piacevole e doveroso" con il commissario italiano durante il quale sono state affrontate a 360 gradi tutte le emergenze del momento, dal Pnrr all'energia, dalla guerra in Ucraina alle nuove regole del patto di stabilità.

"Mi sembra si sia creata una interlocuzione molto franca, molto positiva. Sono contenta di come sia andata questa giornata nella quale ho portato il punto di vista italiano. 4% sul conto deposito. C'è la necessità di dare il prima possibile concretezza alla soluzione" sulla crisi dell'energia e "sul tetto del gas". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

"Abbiamo parlato di flussi migratori, della richiesta italiana di un cambio punto di vista. La priorità per noi diventa una priorità che è già prevista nelle normative europee, che è la difesa dei confini esterni", ha detto Meloni. "Ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita istituzionale del governo per dare il segnale di una Italia che vuole partecipare, collaborare e difendere l'interesse nazionale dentro alla dimensione Ue insieme agli altri Paesi".

"Grazie Giorgia Meloni per il forte segnale lanciato con la tua visita alle istituzioni europee nel tuo primo viaggio all'estero. È stata una buona occasione per scambiare opinioni su temi critici che vanno dal sostegno all'Ucraina, all'energia all'Italia, al NextGenEU e alla migrazione". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Benvenuta Presidente Giorgia Meloni all'Europarlamento. L'Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell'Ue. Più che mai - con l'invasione Russa dell'Ucraina, prezzi dell'energia alle stelle e inflazione in aumento - dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme". Lo ha scritto in un tweet la presidente Metsola che ha incontrato la premier italiana.

"Visita bagnata, visita fortunata". La premier Giorgia Meloni ha scherzato così, mentre entrava con Roberta Metsola nello studio della presidente dell'Eurocamera, sulla pioggia che la ha accolta al suo arrivo a Bruxelles. Il meeting fra Meloni e Mestola si è tenuto nello studio della presidente. L'incontro è durato circa un'ora e si è svolto in italiano: un faccia a faccia di venti minuti a cui è seguito un incontro allargato alle delegazioni di 40 minuti.

"Domani ho il Consiglio dei ministri, perché stiamo correndo contro il tempo con la legge di bilancio" ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell'incontro con Roberta Metsola. "Sono molto contenta di aver scelto di venire qui per la mia prima visita internazionale, qui a Bruxelles e segnatamente al Parlamento: questa è una posizione chiara che l'Italia ha scelto di portare avanti" ha precisato Meloni .

"Siamo totalmente allineate sull'Ucraina, continueremo a essere fermi sulle sanzioni e rimarremo unite nel riaffermare il nostro sostegno all'Ucraina". Questo il messaggio rivolto dalla presidente del Parlamento europeo Metsola alla premier italiana. Durante l'incontro, secondo fonti del Pe, la presidente dell'Eurocamera ha ringraziato la presidente del Consiglio per il fatto che la sua prima visita fuori dall'Italia sia stata al Parlamento europeo, dimostrando cosi il suo impegno per l'Ue e confermando che l'Italia continuerà a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale dell'Ue.

"Su energia e inflazione, le persone hanno bisogno di noi ora, dobbiamo agire ora. Sono consapevole che gli Stati membri hanno realtà diverse, ma dobbiamo trovare il coraggio e la volontà politica per agire come abbiamo fatto durante la pandemia: unendo le forze", ha poi aggiunto Metsola rivolgendosi alla premier. Durante l'incontro la presidente dell'Eurocamera ha poi invitato il Presidente del Consiglio a intervenire ad una plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Nella sede della commissione Ue, la Meloni ha avuto infine un incontro con Ursula von der Leyen. Quest'ultima ha accolto la premier al suo arrivo al palazzo Berlaymont, sede dell'esecutivo europeo. Successivamente Meloni è arrivata nella sede del Consiglio europeo: dopo la foto e la stretta di mano di rito con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel i due ora terranno un incontro bilaterale. A chiudere la visita di Meloni è prevista una cena con lo stesso Michel.