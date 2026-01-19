Oggi, lunedì 19 gennaio, si è tenuta in modalità telematica la prima riunione del Tavolo permanente per la deburocratizzazione e la semplificazione, come previsto dall’Accordo Regionale Integrativo per i Medici di medicina generale approvato lo scorso 16 ottobre.

Al meeting erano presenti rappresentanti dell'assessorato regionale della Sanità, direttori dei servizi competenti dell’Assessorato, direttori di distretto sociosanitario Asl, dirigenti medici Asl, segretari delle organizzazioni di categoria come FIMMG, SNAMI, FMT, CISL Medici, FMT, e dell'Associazione dei medici di medicina generale per la Sardegna.



Il focus della riunione era definire un approccio per individuare soluzioni efficaci alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti burocratici legati alla professione del medico di base. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, assessora ad interim della Sanità, ha sottolineato che questo Tavolo rappresenta un primo passo concreto per ridare ai medici la libertà di concentrarsi sulla cura dei pazienti, senza essere appesantiti da eccessivi oneri amministrativi.



Il Tavolo per la Deburocratizzazione è stato istituito per ridurre gli adempimenti amministrativi superflui, semplificare procedure e moduli, favorire l'interoperabilità tecnologica (FSE, CUP) e stabilire linee guida regionali nel settore della medicina territoriale. L'obiettivo è rendere più efficiente e moderna la pratica medica sul territorio, seguendo le disposizioni dell'AIR MMG 2025 e del Decreto Assessoriale n. 43/2025.