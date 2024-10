“Ci risiamo, anche in Sanità, benché accusino il centrodestra di aver lasciato macerie, la Presidente Todde e la sua maggioranza dimostrano di non avere idee in discontinuità con il passato e continuano a copiare il cdx”. Ad affermarlo è Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

"Le critiche - precisano dal Partito - fanno seguito al bando milionario di Ares del 28 maggio che pone come finalità il reclutamento da società private di camici bianchi a gettone o in affitto da impiegare negli ospedali sardi, "un intervento coniato nella scorsa legislatura per ovviare ai rischi di chiusura di ospedali e pronto soccorso dell'Isola".

"Nella scorsa legislatura - spiega Piga - quando abbiamo istituito la figura del medico in affitto o a gettone, l'abbiamo fatto con la coscienza a posto e senza alternative, con l'unico obiettivo di fronteggiare la carenza di medici e di evitare la chiusura di ospedali e pronto soccorso. Sia chiaro, pagare di più un medico privato a gettone rispetto a una guardia medica o un medico del sistema pubblico che svolge analoghe mansioni, l'abbiamo sempre ritenuto un'ingiustizia e non ci ha mai reso fieri, tuttavia quella dei medici in affitto, all'epoca è stata una soluzione immediata d'emergenza. Di contro, il Movimento cinque Stelle ha sempre fatto barricate. 'svalutazione della salute pagata a carissimo prezzo da tutti i sardi', 'nessuna strategia per rendere appetibile il lavoro nei nostri ospedali', 'ma tanto pagano i sardi con denaro e salute': queste solo alcune delle frasi populiste e demagogiche che i grillini strillavano dai banchi dell'opposizione, tuttavia oggi in maggioranza ci copiano, confermando ancora una volta di essere senza idee e voltagabbana con i cittadini”.

“A scanso di equivoci – precisa Piga - essere contrari ad un provvedimento e fare la conseguente opposizione, è legittimo e pure doveroso se animati da sani propositi e reali sensibilità, ma ora i grillini sono al governo della regione e devono essere coerenti con la propaganda populista fatta dai banchi dell'opposizione: se i medici a gettone sono davvero utili per la sanità sarda, chiedano scusa per quanto detto in passato oppure siano seri: non copino il centrodestra, ma facciano qualcosa di diverso e migliore del centro destra. Se abbiamo lasciato macerie perché ci copiate?".