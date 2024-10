“Mentre il Pd, con i suoi maggiori esponenti istituzionali sassaresi mettevano in campo un teatrino sullo Ius Soli, a pochi chilometri, nel Rione Santa Maria di Pisa scoppiava la rivolta dei cittadini sassaresi contro gli immigrati. Una tensione che, inutile ribadirlo, abbiamo denunciato da tempo, abbiamo avvertito a tutti i livelli che questa politica dell’immigrazione era ed è sbagliata e fallimentare. L’Assenza di un’Amministrazione comunale, frantumata dalle divisioni e dalla guerra tra clan Pd, ha contribuito alla crescita di questo clima. I sassaresi non hanno risposte mentre aumento il degrado”.

E’ il commento stizzito di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale riguardo la maxi rissa scoppiata ieri a Sassari e che ha coinvolto 70 persone tra stranieri e residenti, lasciando a terra tre feriti.

Inoltre, nella notte alcune bombe molotov sono state lanciate contro il centro di accoglienza di via Solari e anche contro il centro migranti di Platamona.

“Fratelli d’Italia-An – si legge in una nota stampa - ha chiesto più volte, in Parlamento come in Consiglio Regionale come nei vari enti locali, lo stop di arrivi in Sardegna, controlli nelle strutture, rimpatrio immediato di chi non ha diritto, rimpatrio per gli immigrati che commettono reati, rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e maggiore presenza nei quartieri e vicino a questi centri per immigrati. Fratelli d’Italia ha manifestato, tempo fa, contro l’apertura del centro a Platamona, l’ennesimo centro in una struttura che avrebbe dovuto essere valorizzata per il turismo e per dare risposta alla richiesta di occupazione di tanti giovani sassaresi ma è diventato l’ennesimo centro per immigrati”.

Fratelli d’Italia “chiede che il Centro del Rione Santa Maria di Pisa sia chiuso e gli ospiti trasferiti e a questo proposito lunedì il deputato di Fratelli d’Italia-An Bruno Murgia presenterà richiesta di autorizzazione per visitarlo con una delegazione del partito.

Fratelli d’Italia sottolinea che “la politica del PD e del Centrosinistra, a tutti i livelli, che sino ad oggi ha voluto nascondere le tensioni, negando l’esistenza di problemi e tacciando di razzismo tutti coloro che muovevano critiche a questa politica, è fallita”.

“Il Sindaco Sanna, il primo responsabile della sicurezza della città, in quanto rappresentante nel comitato d’ordine pubblico e sicurezza, dovrebbe rassegnare le dimissioni per non aver, ad oggi, difeso il diritto dei cittadini di Sassari alla sicurezza e alla tranquillità e all’invasione di centri per immigrati gestite da cooperative”, concludono Salvatore Deidda, Bruno Murgia, Paolo Truzzu, Uccio Sanna e Giancarlo Carta.