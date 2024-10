In Sardegna la Lega affonda. Alle elezioni regionali 2024 ha preso solamente 25.602 voti (nel 2019 i voti furono 81.972).

"Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati del voto in Sardegna a margine di un evento a Pescara.

"Bisognerà analizzare soprattutto – ha affermato - il voto delle città dove la sinistra ha vinto anche con forte distacco, mentre il centrodestra ha vinto nelle province e nei piccoli comuni. A Cagliari ha vinto abbondantemente il centrosinistra e su questo bisognerà fare una riflessione".

"Sicuramente aver perso di tanto a Cagliari piuttosto che a Sassari deve farci riflettere e farci lavorare ancora di più", ma, sottolinea Salvini, "sarebbe ingeneroso" parlare di sconfitta di Truzzu, perché "quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde non è colpa di uno". Rispondendo alle domande sul voto disgiunto, Salvini ha detto che "quando il centrodestra aumenta di decine di migliaia i suoi voti rispetto alle politiche e ha un problema in qualche grande città, non è un problema di un partito e men che meno della Lega". "Ogni tanto cadere serve anche a fare un esame di quello che puoi fare di più e meglio", conclude.