Massimo Zedda , candidato sindaco del campo largo alle prossime comunali, ha presentato questa mattina il progetto "Andiamo oltre" per una Cagliari sostenibile del futuro, con idee e bozze preparatorie del piano urbanistico comunale.

Tra le novità più suggestive i percorsi navigabili e ciclopedonali da Monserrato al centro con la possibilità di raggiungere, sempre in modo sostenibile, persino l'aeroporto. " Abbiamo individuato una serie di connessioni - ha detto - tra spazi importanti della nostra città ".

Anche tra monumenti che raccontano la storia di Cagliari: " Pensiamo a un museo della città, però 'vivo' intorno a Tuvixeddu anche in considerazione della vicinanza a Santa Igia. Una zona tra l'altro nemmeno lontana da piazza Yenne ". " Ponti " anche tra spazi verdi: " Pensiamo anche alla possibile connessione tra Monte Claro e il Colle di San Michele, luoghi anche questi non lontani da Tuvixeddu. E poi Buoncammino e Orto Botanico: a volte si tratta di abbattere giusto qualche muro per creare un percorso-connessione con il resto della città ”.

L'Anfiteatro? " La soprintendenza sta aspettando che il Comune mandi un progetto ". Andiamo oltre che cosa? " Oltre la stagnazione di questi cinque anni - ha detto Zedda - in questa campagna elettorale mancano proprio Solinas e Truzzu. Come se in questi anni ci fosse stata una sospensione della politica, regionale e cagliaritana, e non fosse accaduto nulla ". I collegamenti in città verranno potenziati - è stato spiegato - con la creazione di nuovi ascensori tra via Santa croce e via Cammino nuovo (con riqualificazione degli spazi verdi intorno) congiunti al nuovo assetto di via Roma e alla possibilità di usufruire dei parcheggi esistenti del Comune e dei vari assessorati, in accordo con la Regione. Zedda ha preso come caso di studio Sant'Elia, ma il discorso vale anche per altri quartieri.