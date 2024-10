Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni. “Ringrazio tutti i miei concittadini, i consiglieri comunali, gli amministratori e ciascuna risorsa umana del Comune per il lavoro svolto e la leale collaborazione prestata in questi 40 mesi alla guida dell'amministrazione cittadina – si legge nella lettera di dimissioni -. Sono stati anni intensi, di coesione sociale e di ricerca del bene comune, dove non sono mancati anche miei errori insieme a importanti risultati frutto del lavoro collegiale e di squadra”.



“Così come comunicato nella seduta del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2017 – spiega Bruno nella missiva - le mie dimissioni sono dovute a motivazioni esclusivamente politiche, conseguenti alla avvenuta verifica in Aula del passaggio in minoranza di quattro consiglieri (3 della lista UDC e 1 della lista UPC) eletti nelle liste a me collegate che hanno vinto le elezioni nel giugno 2014”.



“Pur avendo sempre mantenuto in Consiglio i numeri sufficienti per l'approvazione del bilancio e di ogni atto proposto dalla Giunta alla massima assemblea cittadina, ritengo essenziale che si ricreino le condizioni per un quadro politico stabile e coeso. Da oggi ha inizio dunque un periodo di verifica, che dovrà necessariamente concludersi entro il 5 novembre; un periodo, spero il più breve possibile, utile per ristabilire solide condizioni politiche e continuare così a raggiungere significativi risultati amministrativi”.

Entro quella dato, dunque, Bruno certamente revocherà le dimissioni.

“L'obiettivo – ha scritto - resta quello di portare a termine il programma politico in questi ultimi venti mesi di consiliatura che ci separano dalla scadenza naturale del mandato. Ora dunque ci accingiamo a vivere i 20 giorni di "raffreddamento", così come ci ricorda l’art. 53 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), il quale afferma che dalle dimissioni del Sindaco decorrono 20 giorni di tempo per un eventuale ritiro prima che queste diventino efficaci e irrevocabili e durante i quali Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale mantengono poteri di ordinaria amministrazione. Solo al termine delle tempistiche previste dall’Art. 53 del TUEL, come noto, si provvederà ad avviare le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale.



“Tutte le mie forze però sono e saranno indirizzate a evitare questa nefasta eventualità finale che aprirebbe le porte per lunghi mesi ad un Commissario Straordinario non eletto democraticamente e con poteri di mera ordinaria amministrazione. Lo farò con la consueta determinazione, continuando a lavorare fino all'ultimo secondo con la medesima intensità e con lo stesso spirito, in piena osservanza dei principi democratici che regolano la vita delle istituzioni della Repubblica e quella della comunità algherese che ho avuto il privilegio e il grande onore di rappresentare e di servire”.