La neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, è al lavoro per la composizione della nuova giunta, che vorrebbe costruire entro la fine di marzo per essere pronta quando ci sarà la proclamazione degli eletti. Poi dovrà convocare la prima seduta del consiglio regionale e sarà quello il luogo deputato alla presentazione ufficiale del suo esecutivo, che potrebbe contenere alcune novità.

È proprio in questa fase che la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, già consigliera regionale (alle elezioni regionali 2024 ha ottenuto 3.680 voti) manda un messaggio alla presidente: “Siamo la terza forza del Campo Largo e ne facciamo parte dall’inizio. La campagna elettorale è finita, adesso siamo pronti ai fatti”.

“Sono passate due settimane dalle elezioni regionali. Una consultazione che ha consegnato diversi messaggi alla politica sarda. Alcuni molto positivi, come la voglia di cambiare passo rispetto al governo regionale precedente, scegliendo di affidare i prossimi cinque anni alla coalizione di centrosinistra. Noi di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo creduto da subito nel progetto del Campo largo – sottolinea Orrù- e ne abbiamo fatto parte, senza fuoriuscite e ripensamenti. Per noi è sempre stato fondamentale partecipare alla realizzazione di un programma e un progetto chiaro e coerente con la nostra idea di Sardegna. Abbiamo costruito una realtà politica contribuendo, con quasi 32mila voti raccolti nell’Isola (pari al 4,7%), alla vittoria della prima donna presidente della storia dell’Autonomia sarda e diventando la terza forza della coalizione. Siamo riusciti a condividere le nostre idee e i nostri progetti con elettori ed elettrici perché siamo consapevoli che senza un Consiglio regionale forte e coeso, nonostante la legge elettorale sarda preveda l’elezione diretta della presidente, difficilmente è possibile mettere in pratica il programma”.

Infine, Maria Laura Orrù incalza: “In questi giorni sta prendendo forma la Giunta che affiancherà la presidente Todde e che dovrà collaborare con il Consiglio regionale. Ci aspettiamo tutti una legislatura innovativa, in discontinuità col passato quando si faceva l’interesse di pochi tralasciando tutti. I sardi ci hanno scelto e il nostro obiettivo è convincere anche chi non l’ha fatto che è stata la scelta giusta”.