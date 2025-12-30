Il decreto del capo del dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato la graduatoria del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per il 2025.

In Sardegna sei Comuni, tra cui Villamassargia, Samugheo, Vallermosa, Bari Sardo, Castiadas e Padru, sono stati selezionati per un finanziamento complessivo di oltre 799mila euro. A livello nazionale, 97 Comuni con meno di 5mila abitanti sono stati designati come beneficiari, ricevendo in totale 12 milioni di euro per interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade locali.

La forte domanda ha visto più di 3.422 istanze presentate al Fondo entro un mese per il 2025. Il ministro Salvini si propone di aumentare i fondi per consentire un'ulteriore assegnazione dei finanziamenti e soddisfare un numero maggiore di richieste.