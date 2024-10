“In questo momento di grande incertezza e di palese difficoltà per la nostra Città ritengo che nessuno possa sottrarsi alla “sfida” odierna di continuare a dare il proprio contributo al servizio di Sassari”.

Sono queste le parole pronunciate in una nota da Manuel Alivesi che, nei giorni scorsi, ha annunciato l’addio a Forza Italia e ha annunciato l’adesione alla lista “Noi per Sassari”, in appoggio alla candidatura a Sindaco di Sassari di Nanni Campus. “Mai, in tutti questi anni, ho fatto mancare il mio impegno politico per la risoluzione dei problemi e, tantomeno, ho mai nascosto la mia appartenenza politica”, queste ancora le sue parole.

“Ho sempre scelto di non tradire e mantenere saldi i valori di coerenza, correttezza, onestà, etica ed amicizia che hanno caratterizzato il mio impegno in Politica – ha sottolineato Alivesi -. Il mio personale impegno politico continuerà senza sosta perché è forte la volontà di dover continuare il mio percorso a favore della Città già a partire dalle imminenti Elezioni Amministrative per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Primo Cittadino”.

“Ripartiamo insieme, lealmente, nella speranza di poter contribuire proficuamente a questo nuovo progetto politico, che vede fortemente impegnati, insieme al Candidato Sindaco Nanni Campus, tantissimi Cittadini Sassaresi: liberi professionisti, imprenditori, commercianti, semplici Cittadini al fine – conclude – di contribuire e proporre un nuovo dibattito politico ricco di riforme innovatrici per la risoluzione dei problemi sotto gli occhi di tutti e consentire, finalmente dopo 15 anni di “buio assoluto”, la rinascita della nostra Città di Sassari”.